KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS geç başvuru tarihi ne zaman, nasıl başvurulur?

ÖSYM tarafından her yıl belirlenen KPSS sınav tarihleri bu yıl için de netleşti. Sınava girecek olan adayların ise öncesinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvurusunu zamanında tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru dönemi başlayacak. Peki, KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? İşte güncel bilgiler...

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2024?

KPSS son başvuru tarihi ve saati 15 Mayıs 2024 saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarihten önce başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri sayfasından yapılıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024