GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz için transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. A Milli Takım'ın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak flaş açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 15:34 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 15:36
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Koçak, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini söyledi.
"FRANKFURT ONU İSTİYOR"
Orijinal mevkii olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması.
Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor.
Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu...
Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu" sözlerini sarf etti.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 51 maçta süre bulan 23 yaşındaki Barış Alper Yılmaz 6 gol attı ve 9 asist yaptı.
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