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GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz için transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. A Milli Takım'ın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak flaş açıklamalarda bulundu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 15:34 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 15:36
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GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

A Milli Takım'ın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

Koçak, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

"FRANKFURT ONU İSTİYOR"

Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkiilerde onu oynattık.

GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

Orijinal mevkii olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması.


GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu...

GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Kenan Koçak transfer teklifini açıkladı! Barış Alper Yılmaz...

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 51 maçta süre bulan 23 yaşındaki Barış Alper Yılmaz 6 gol attı ve 9 asist yaptı.

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