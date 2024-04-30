Haberler Fenerbahçe Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı alev aldı. Cimbom geçen sezonun ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isterken Kanarya uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. İki takımın kalan maçları ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 12:52
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Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0'lık farklı skorla mağlup ederek zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Böylelikle sarı kırmızılılar 93 puana ulaştı ve liderliğini pekiştirdi.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Galatasaray'ı takibi bırakmayan Fenerbahçe ise Kadıköy'de oynanan zorlu Beşiktaş derbisinden 2-1'lik zaferle ayrılmayı başardı ve kritik bir virajı kazasız geçerek puanını 89'a yükseltti.

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Şampiyonluk yarışında artık son 4 haftaya girilirken gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına çevrildi. Her iki takımın da 4 maçlık fikstürü şöyle:

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

35. hafta:

Galatasaray-Sivasspor
Konyaspor-Fenerbahçe

Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

36. hafta:

Fatih Karagümrük-Galatasaray
Fenerbahçe-Kayserispor

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