Nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta geride kalırken ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı alev aldı. Cimbom geçen sezonun ardından bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isterken Kanarya uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. İki takımın kalan maçları ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Şampiyonluk yarışında artık son 4 haftaya girilirken gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına çevrildi. Her iki takımın da 4 maçlık fikstürü şöyle:
35. hafta:
Galatasaray-Sivasspor
Konyaspor-Fenerbahçe
36. hafta:
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Fenerbahçe-Kayserispor
37. hafta:
Galatasaray-Fenerbahçe
38. hafta:
Konyaspor-Galatasaray
Fenerbahçe-İstanbulspor
DİĞER