POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024 | 31. Dönem POMEM sınav yeri öğrenme

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) tarafından düzenlenecek olan sınav için geri sayım sürüyor. 7 bin 500 öğrenci alımı yapacak olan Polis Akademisi bünyesinde eğitim almak isteyenler, başvurularını tamamladı. POMEM 31. Dönem sınav giriş belgeleri de adayların erişimine açıldı. İşte detaylar...

31. DÖNEM POMEM SINAV YERİNASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, POMEM sınav giriş belgelerini e-Devlet sistemi içerisinde yer alan "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

Mülakat Sınav tarihleri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

Konu hakkında bilgi düzeyi,

Kendisinden istenileni kavrama,

Özgüveni,

İfade etme yeteneği,

Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM YAZILI SINAV KONULARI

KPSS Lisans :Genellikle başvuru için baraj olarak 60 (P3 puanı) puan taban almak

KPSS barajını geçen adaylar (60 (P3 puanı) taban puanı) Emniyet Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan sınava katılırlar. Sınavda adaylara 50 soru sorulmaktadır.