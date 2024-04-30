TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

Sezon sonu için oyuncularına teklif yağan G.Saray'da iki isim ön plana çıkıyor.

Avrupa Şampiyonası'nda vitrin yapması beklenecek Barış Alper Yılmaz ve Napoli'nin ısrarla istediği Davinson Sanchez transferin gözdesi muhtemel ayrılıklar olarak gözüküyor.