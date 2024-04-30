Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

Son dakika spor haberi: Sezon sonu için yıldızlarına teklifler yağan Galatasaray, kasasına önemli bir gelir koymaya hazırlanıyor. Transferin gözdesi olan iki oyuncusu hakkında kararını veren yönetim, 70 milyon euro'luk bir gelir hedefinde. Sarı-kırmızılılar bu ayrılıkların ardından yeni transferlere ciddi bir kaynak yaratmış olacak. İşte o isimler ve yaşanan ayrılık operasyonunun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

Sezon sonu için oyuncularına teklif yağan G.Saray'da iki isim ön plana çıkıyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

Avrupa Şampiyonası'nda vitrin yapması beklenecek Barış Alper Yılmaz ve Napoli'nin ısrarla istediği Davinson Sanchez transferin gözdesi muhtemel ayrılıklar olarak gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

Sarı-kırmızılılar iki yıldızı için istediği en düşük bonservis bedelini ise belirlemiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

Cimbom, Barış Alper ve Davinson'u 35 milyon euro'nun altına bırakmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

Sarı-kırmızılılar 'tok satıcı' rolünü oynayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!

Yönetim iki oyuncunun satışından en az 70 milyon euro'yu kasaya koymayı planlıyor

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