TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 2 yıldızdan 70 milyon euro!
Son dakika spor haberi: Sezon sonu için yıldızlarına teklifler yağan Galatasaray, kasasına önemli bir gelir koymaya hazırlanıyor. Transferin gözdesi olan iki oyuncusu hakkında kararını veren yönetim, 70 milyon euro'luk bir gelir hedefinde. Sarı-kırmızılılar bu ayrılıkların ardından yeni transferlere ciddi bir kaynak yaratmış olacak. İşte o isimler ve yaşanan ayrılık operasyonunun detayları...
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Cimbom, Barış Alper ve Davinson'u 35 milyon euro'nun altına bırakmayı düşünmüyor.
Sarı-kırmızılılar 'tok satıcı' rolünü oynayacak.
Yönetim iki oyuncunun satışından en az 70 milyon euro'yu kasaya koymayı planlıyor
Kurmaylar, yeni hamleler için de önemli bir kaynak yaratmış olacak.
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