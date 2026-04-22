Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızlılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk'un özellikle takımın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş: 22 Nisan 2026, Çarşamba 20:01 Güncelleme: 22 Nisan 2026, Çarşamba 20:13

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Türkiye Kupası bizim için çok önemli, çok önem veriyoruz. Organizasyonun başarısı, birçok takım için Avrupa'ya gidiş umudu olduğunu gördük. Çok önemli bir organizasyon bizim için. Geçen sene kazandık. İlk hedefimiz bugün kazanmak ve yarı finale çıkmak, daha sonra finale çıkmak. Arada dört gün oluyor. Dört gün sonra da derbiye çıkacağız. Daha az süre alan oyuncuları tercih ettik ama çok önemli bir kadromuz var. Kulübede bekleyecek oyuncularımız var. Onları bugün kullanmaya çalışacağız. İlkay Gündoğan'ın da bir tebriğe ihtiyacı var. Allah analı babalı büyütsün, işi biraz daha zorlaştı (Gülerek) Dün gece döndü ve bu sabah antrenmanına katıldı ve kadroya aldık onu. Hedefimiz kazanmak ve yarı finale gitmek. Gençlerbirliği ile ligde de oynadık ve onlarda da rotasyon var. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmeliyiz.

Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Hem kupa hem de ligde puan farkını arttırabileceğimiz bir hafta. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız.

Osimhen'in durumu önemli. Takımla birlikte olması önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Süre vermeye çalışacağız. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz. Tekrar konuşacağım. Süreye doğru bir şekilde karar vereceğiz.

