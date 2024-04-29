Fatih Karagümrük 4-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Kritik mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu. Ev sahibi takımın galibiyet gollerini 36. dakikada Güven Yalçın, 64. dakikada Marcao, 81. dakikada Can Keleş ve 90+1. dakikada Paoletti kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısı ise 78. dakikada Sam Larsson'dan geldi.

Öte yandan Antalyaspor'da Safouri, müsabakanın 55. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük 36 puana ulaştı ve 15. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 45 puanla 10. sırada kaldı.