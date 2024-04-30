HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024 | Yeni halka arz ne zaman? Mayıs ayı halka arz tarihleri

HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024 | Halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu ((SPK) tarafından vatandaşlara duyurulu sık sık güncellenmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da Mayıs ayında yapılacak halka arzlar ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Mayıs ayı halka arz takvimi...

YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Mayıs ayında halka arz olacak şirketlerle ilgili detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı. SPK'nın taslaklara onay vermesi durumunda firmaların halka arz tarihleri, payları ve dağıtacağı lot sayısı ile ilgili bilgiler netleşecek.

MAYIS AYI HALKA ARZ TARİHLERİ

Mayıs ayında, Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmaların son talep toplama tarihi 3 Mayıs olarak açıklandı. SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar şöyle: