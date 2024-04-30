HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024 | Yeni halka arz ne zaman? Mayıs ayı halka arz tarihleri

HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024 | Halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu ((SPK) tarafından vatandaşlara duyurulu sık sık güncellenmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da Mayıs ayında yapılacak halka arzlar ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Mayıs ayı halka arz takvimi...
YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Mayıs ayında halka arz olacak şirketlerle ilgili detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı. SPK'nın taslaklara onay vermesi durumunda firmaların halka arz tarihleri, payları ve dağıtacağı lot sayısı ile ilgili bilgiler netleşecek.
MAYIS AYI HALKA ARZ TARİHLERİ
Mayıs ayında, Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmaların son talep toplama tarihi 3 Mayıs olarak açıklandı. SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar şöyle:
- Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
- Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
- Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
- Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
- Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
- Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
- Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
- Enda Enerji Holding A.Ş.
- Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
- Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
- Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
- Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
- Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
- Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
- Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
- Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
- Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
- Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
- Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
- Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
- Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Destek Finans Faktoring A.Ş.
- Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
- Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
- Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
- Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
- (binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
- Koç Metalurji A.Ş.
- Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
- Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- GFS Holding A.Ş.
- Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
- YESOT
- (enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
- Yeşil Global Enerji A.Ş.
- Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
- Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
- Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
- Cem Zeytin A.Ş.
- Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
- Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
- (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
- Alcas Metal Sanayi A.Ş.
- Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
- Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
- (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
- Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Smm Tekstil A.Ş.
- Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Netcad Yazılım A.Ş.
- Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
- OutMedya İletişim A.Ş.
- IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
- Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
- Sümer Faktoring A.Ş.
- Omega Elektrik Pano A.Ş.
- (n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.