TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesinin oyuncunun gerçek potansiyelini göstermesi ikinci bir şans olduğu belirtildi.

Ayrıca teknik direktör Diego Simeone'nin yardımcılarının, milli futbolcunun takıma dönüşünün savunmada önemli gelişmeler sağlayacağını ve ilk 11 için daha fazla rekabet yaratacağını düşündükleri aktarıldı.