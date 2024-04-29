TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kiralayan Fenerbahçe'nin, milli oyuncunun bonservisini almak istediği iddia edilmişti. İspanyol basını, Atletico Madrid'in 27 yaşındaki futbolcu için aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Leonardo Bonucci ile vedalaşacak.
Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi 2025 yılına kadar süren Serdar Aziz ile yollar ayrılabilir.
Kanarya, kış transfer döneminde Panathinaikos'a kiralanan ve sezonun sona ermesinin ardından takıma dönecek olan Samet Akaydin'i de kadroda düşünmüyor.
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyuncuların başındaysa Çağlar Söyüncü geliyor.
Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan milli stoper, İspanyol ekibinde forma şansı bulamamış ve sezon ortasında sarı-lacivertlilere kiralanmıştı.
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği ve Atletico Madrid ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
İspanyol basını, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü için aldığı kararı duyurdu.
ATLETICO MADRID'DE KALIYOR
El Gol Digital'de yer alan habere göre; İspanyol ekibi, Çağlar Söyüncü'yü takımda tutacak.
Haberde Mario Hermoso'nun olası ayrılığına karşı Çağlar'ın takımda tutulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesinin oyuncunun gerçek potansiyelini göstermesi ikinci bir şans olduğu belirtildi.
Ayrıca teknik direktör Diego Simeone'nin yardımcılarının, milli futbolcunun takıma dönüşünün savunmada önemli gelişmeler sağlayacağını ve ilk 11 için daha fazla rekabet yaratacağını düşündükleri aktarıldı.
Çağlar Söyüncü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Çağlar'ın Atletico ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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