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TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'yü kiralayan Fenerbahçe'nin, milli oyuncunun bonservisini almak istediği iddia edilmişti. İspanyol basını, Atletico Madrid'in 27 yaşındaki futbolcu için aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 15:45
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Önümüzdeki yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Kanarya, stoper hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Leonardo Bonucci ile vedalaşacak.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi 2025 yılına kadar süren Serdar Aziz ile yollar ayrılabilir.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Kanarya, kış transfer döneminde Panathinaikos'a kiralanan ve sezonun sona ermesinin ardından takıma dönecek olan Samet Akaydin'i de kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyuncuların başındaysa Çağlar Söyüncü geliyor.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan milli stoper, İspanyol ekibinde forma şansı bulamamış ve sezon ortasında sarı-lacivertlilere kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği ve Atletico Madrid ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü için aldığı kararı duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

ATLETICO MADRID'DE KALIYOR

El Gol Digital'de yer alan habere göre; İspanyol ekibi, Çağlar Söyüncü'yü takımda tutacak.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Haberde Mario Hermoso'nun olası ayrılığına karşı Çağlar'ın takımda tutulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesinin oyuncunun gerçek potansiyelini göstermesi ikinci bir şans olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Ayrıca teknik direktör Diego Simeone'nin yardımcılarının, milli futbolcunun takıma dönüşünün savunmada önemli gelişmeler sağlayacağını ve ilk 11 için daha fazla rekabet yaratacağını düşündükleri aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den flaş Çağlar Söyüncü kararı! Fenerbahçe...

Çağlar Söyüncü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı.

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