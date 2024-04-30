GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk o isme hayran kaldı! Forma yine onun
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesi ilk 11'in nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk son haftalarım formda ismi olan yıldızını oynatmaya devam edecek. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:30
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Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'ini bozmayarak bu maça da aynı 11'le çıkmak istiyor.
Okan Buruk, Adana'da kilidi açan Hakim Ziyech'in performansından memnun kaldı.
Kerem Aktürkoğlu'ndan formayı alan Faslı yıldızın, futbolu taraftarları oldukça memnun ediyor.
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