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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk o isme hayran kaldı! Forma yine onun

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesi ilk 11'in nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk son haftalarım formda ismi olan yıldızını oynatmaya devam edecek. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:30
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk o isme hayran kaldı! Forma yine onun

Süper Lig'de 35. hafta maçında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk o isme hayran kaldı! Forma yine onun

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk o isme hayran kaldı! Forma yine onun

Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'ini bozmayarak bu maça da aynı 11'le çıkmak istiyor.

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