MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | Milli savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla erişime açılacak olan 2024 Mayıs ayı askerlik yerleri, yükümlüler için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, arama motorlarında 'Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

2024 YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup): 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024