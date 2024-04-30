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BAYERN MUNIH REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE | Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 14:10
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BAYERN MUNIH REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE | Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bayern Münih - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Real Madrid maçı 30 Nisan Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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