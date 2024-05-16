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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA 2024 | EGM polis atama tayin sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Polis atama ve yer değişikliği sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruluyor. Bu yıl için heyecanlı bekleyiş sürerken polis adayları da araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl tayin sonuçları 9 Haziran tarihinde belli olmuştu. EGM polis atama tayin sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 23:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 00:10
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA 2024 | EGM polis atama tayin sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

EGM ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ 2024 | EGM atama tarihleri ve sonuçları resmi internet sayfası üzerinden adaylara duyuruluyor. Polis olmak isteyen adaylar ve hali hazırda görevini sürdüren memurlar için atama ile yer değikliği sonuçları bekleniyor. Yılın belirli zamanlarında açıklanan sonuçlar POLNET sistemi ya da SMS yoluyla öğrenilebiliyor. Peki, EGM polis atama tayin sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EGM POLİS TAYİN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanmıştı. Bu yıl da haziran başında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili güncel bir gelişme olması durumunda haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

EGM TAYİN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

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