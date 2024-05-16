Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 MAYIS rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 MAYIS rakamları

17 Mayıs 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 82,46 olarak ölçüldü. İşte 17 Mayıs 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 01:23 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 MAYIS rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 17 Mayıs | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 37,8 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 93,22 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 17 Mayıs 2024 Cuma günü yüzde 82,46 olarak ölçüldü.

💦17 Mayıs 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

17 Mayıs Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,46 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 17 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %93,22

🚿 Darlık Barajı: %80,76

🚿 Elmalı Barajı: %86,02

🚿 Terkos Barajı: %91,3

🚿 Alibey Barajı: %57,49

🚿 Büyükçekmece Barajı: %76,78

🚿 Sazlıdere Barajı: %62,31

🚿 Istrancalar Barajı: %37,8

🚿 Kazandere Barajı: %82,8

🚿 Pabuçdere Barajı: %81,46

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Reklam
Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı!
DİĞER
Çorum FK Kocaelispor maçı canlı izle! Trendyol 1. Lig Çorum FK Kocaelispor maçı canlı yayın hangi kanalda?
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı!
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pazartesi günü okullar tatil mi?
EGM polis atama tayin sonuçları belli oldu mu?
💥Süper Loto çekildi! (16 Mayıs)
Cuma Hutbesi DİYANET 17 MAYIS 2024
🌹 CUMA MESAJLARI 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:38
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:26
Beşiktaş seride avantajı kaptı! Beşiktaş seride avantajı kaptı! 23:06
Çorum FK yarı finalde! Çorum FK yarı finalde! 21:57
Manchester City'e Ederson'dan kötü haber! Manchester City'e Ederson'dan kötü haber! 16:31
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı 16:42
Daha Eski
Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı! Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı! 18:24
Japonya set vermeden kazandı! Japonya set vermeden kazandı! 18:48
Bodrum yarı finale yükseldi! Bodrum yarı finale yükseldi! 19:01
Galatasaray'da derbi hazırlıkları! Galatasaray'da derbi hazırlıkları! 19:50
İtalya galibiyetle tanıştı! İtalya galibiyetle tanıştı! 19:53
F.Bahçe Beko seride öne geçti! F.Bahçe Beko seride öne geçti! 19:55