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Kara Ağaç Destanı 12. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM FULL İZLE

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 12. bölüm izle aramaları hız kazanırken 12. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 01:29 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 01:40
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Kara Ağaç Destanı 12. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM FULL İZLE

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 12. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 12. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Celal Ağa'ya meydan okuyup kendi toprağının sahibi olduktan sonra baba-oğul arasında mücadele başlar. Ekim zamanı yaklaşırken iki taraf da eksiklerini tamamlamak için harekete geçer. Ömer, Celal Ağa'nın tüm engellemelerine rağmen eksik olan tohumu bulabilecek midir?

Diğer tarafta ise Celal Ağa'nın topraklarında ciddi bir su sıkıntısı vardır. Ömer'in yokluğunda işleri kendisi yürütmek zorunda kalan Celal Ağa, suyu bulabilmek için yoğun çaba sarf eder fakat umduğunu bulamaz. İmdadına Sultan yetişir.

Taraflar, ekim şenliğinde karşı karşıya geldiğinde herkes acı bir şekilde anlar ki Kara Ağaç'ta safların ayrılma vakti gelmiştir. Şimdi herkes için karar vaktidir.

KARA AĞAÇ DESTANI 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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