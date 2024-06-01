Haberler Fransa Ligue 1 Metz - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Play Out

Metz - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Play Out

Fransa Ligue 1 için mücadeleye devam eden Metz ile Saint Etienne, rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 11:20
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Metz - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Play Out

Metz - Saint Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1 yükselme turunda heyecan devam ediyor. Metz ile Saint Etienne kozlarını paylaşacak. İlk maçı Saint Etienne 2-1 galip bitirirken rövanş karşılaşmasında nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint Etienne - Metz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - SAINT ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Saint Etienne maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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