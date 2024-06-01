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LGS'DE YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU? | 2024 LGS kaç yanlış 1 doğruyu götürür?

Liseye geçecek 8. sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2024 yılında 2 Haziran Pazar günü yapılıyor. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu sınavda adaylar, iyi bir lisede eğitim almak için birbirleriyle yarışacak. Peki LGS'de yanlışlar doğruları götürüyor mu? 2024 LGS kaç yanlış 1 doğruyu götürür? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:40
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LGS'DE YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU? | 2024 LGS kaç yanlış 1 doğruyu götürür?

LGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavla öğrencilerin öğrenim görecekleri liseyi belirleyecek. Adaylar ve velilerin heyecanı sürerken sınavın ardından başlayacak tercih süreci ile 8. sınıf mezunu öğrenciler, puanlarının yettiği okullara başvuruda bulunacak. Sınava katılacak adaylar sorulara ilişkin tüm detayları araştırırken en çok merak edilen konulardan bir tanesi ise '2024 LGS kaç yanlış 1 doğruyu götürür?' oldu. İşte detaylar...

LGS'DE YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR MU?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sisteminde yanlış cevaplar doğru cevapları götürmektedir. Bu sistem, öğrencilerin tahmin yaparken dikkatli olmalarını sağlamak ve sınavın adaletini artırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu nedenle uzmanlar, adayların emin olmadıkları sorularda rastgele tahminler yapmak yerine, bildikleri sorulara odaklanmaları gerektiğini vurgular.

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2024 LGS KAÇ YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR?

LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sisteminde, dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Bu sistem, öğrencilerin sınav sırasında dikkatli ve temkinli olmalarını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Dolayısıyla, yanlış yapılan dört soru bir doğru cevabın puanını sıfırlamaktadır. Yanlış cevap verilen her bir soru ise -0,25 puan olarak öğrenciye geri dönmektedir.

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