ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2024? | 6 oruçlar ne zaman tutulur?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2024? | Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı, Ramazan Bayramı ile başlar. 6 oruçlar olarak bilinen oruç ibadetinin gerçekleştirildiği bu ayın ne zaman sona ereceği ise Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki Şevval ayı ne zaman bitiyor 2024? 6 oruçlar ne zaman tutulur? İşte detaylar...

6 ORUÇLAR NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayı bitiş tarihi 8 Mayıs olacak. 10 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen ay içerisinde 6 oruçlar tutuluyor.

ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde, Şevval ayı orucu ile iligili şu bilgilere yer verilmiştir:

"Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur."