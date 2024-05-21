Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 21 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 21 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 21 Mayıs Salı 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 21 Mayıs'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 21 MAYIS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 21 Mayıs Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

21 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

Okan Buruk'tan F.Bahçe maçı sonrası dev neşter!
Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi
DİĞER
“Ufak tefek dokunuşlar var” diyen Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı! Gökçe de tam bir estetik harikası çıktı!
Serdar Sertçelik'in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!
Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:42
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:41
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... 22:52
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 22:52
Kerem'den dikkat çeken paylaşım! Kerem'den dikkat çeken paylaşım! 22:52
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! 22:51
Daha Eski
Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır! Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır! 22:51
G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi 22:51
Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! 22:51
F.Bahçe'den G.Saray'a Süper Kupa göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Süper Kupa göndermesi! 22:51
Mert Hakan'dan Kerem'e olay gönderme! Mert Hakan'dan Kerem'e olay gönderme! 22:51
Beşiktaş yönetiminde şok ayrılık! Beşiktaş yönetiminde şok ayrılık! 22:51