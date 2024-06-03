BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Haziran Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler 12:40 Avustralya - Çin 19:00 Cebelitarık - İskoçya 20:00 Hırvatistan - Kuzey Makedonya (S Sport Plus) 21:00 Arnavutluk - Lihtenştayn 21:45 Almanya - Ukrayna (S Sport Plus) 21:45 İngiltere - Bosna Hersek (TRT Spor)

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