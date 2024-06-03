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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

Mayıs ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İç piyasalarda büyük role sahip enflasyon rakamları için bu yılın üçüncü verisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Her ayın 3'ünde belli olan enflasyon rakamları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs enflasyonu beklenti anketi ve tahminler ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 08:20
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ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

MAYIS 2024 ENFLASYON RAKAMLARI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın üçüncü enflasyon verisi olan Mayıs ayı enflasyon rakamları için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mayıs ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MAYIS 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2024 yılının beşinci enflasyon verisi olan Mayıs ayı enflasyon rakamları, 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

MAYIS 2024 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Nisan ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

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