Ziraat Türkiye Kupası
Anadolu Efes evinde Monaco'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Anadolu Efes evinde Monaco'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

EuroLeague'de heyecan sürüyor. Dev turnuvada 32. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yu konuk etti. Anadolu Efes bu mücadeleden 93-98'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 20:24 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 22:47
Anadolu Efes evinde Monaco'ya kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa'nın Monaco takımına 98-93 yenildi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligde 22. kez mağlup olurken Fransa temsilcisi ise 18. galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Anadolu Efes, 4. dakikada Loyd'un serbest atıştan bulduğu basketlerle eşitliği yakaladı: 9-9. Periyodun sonuna yaklaşırken Monaco, 6 sayılık seri yakaladı ve ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

Fransa temsilcisi, ikinci periyoda pota altından ürettiği sayılarla iyi başlayan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, Cordinier ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle tempoyu artırdı ve 9 sayılık seri yakalayarak 42-36 öne geçti. Etkili savunmayla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Swider'ın son saniyede bulduğu üç sayılık isabetle soyunma odasına 53-45 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında takımlar skor üretmekte zorlandı. Maçın 24. dakikasında Monaco, Theis'in basketiyle farkı 1 sayıya indirse de Anadolu Efes, boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı 6 sayıya çekti: 60-54. Kalan sürede de rakibine farkı açma şansı vermeyen ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 73-66 üstün tamamladı.

Müsabakanın 38. dakikasında Monaco, Begarin ve Blossomgame'in arka arkaya bulduğu üç sayılık atışlarla farkı tekrardan 1 sayıya düşürdü: 85-84. Üstünlüğün sıkça el değiştirdiği son periyotta Anadolu Efes, maçın büyük bölümünde devam ettirdiği üstünlüğünü koruyamayarak parkeden 98-93 mağlup ayrıldı.

