BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Fransa - Ligue 2 Yükselme Play Off 1.Tur 21:30 Rodez - Paris FC

İtalya - Serie B Yükselme Play Off Yarı Final 21:30 Catanzaro - Cremonese

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