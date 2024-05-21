Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Mayıs Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Fransa - Ligue 2 Yükselme Play Off 1.Tur

21:30 Rodez - Paris FC

İtalya - Serie B Yükselme Play Off Yarı Final

21:30 Catanzaro - Cremonese

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
Derbi sonrası olanlar oldu! Buruk'tan 2 yıldıza kesik
DİĞER
15 yıl çocuk özlemi çekmişlerdi! Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri kocaman oldu! “Biri annesine benziyor diğeri babasına”
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni Kum kentinde düzenleniyor
İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası! Mourinho...
Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
19 Mayıs paylaşımı sonrası kadro dışı bırakıldı
Arda Güler İspanya'nın gündemine oturdu!
BİM AKTÜEL KATALOG 21 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Deprem mi oldu son dakika 21 Mayıs
TV 8 CANLI YAYIN
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi sonrası olanlar oldu! Buruk'tan 2 yıldıza kesik Derbi sonrası olanlar oldu! Buruk'tan 2 yıldıza kesik 09:12
İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası! Mourinho... İşte G.Saray galibiyetinin perde arkası! Mourinho... 09:01
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:07
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:42
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:41
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... 22:52
Daha Eski
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 22:52
Kerem'den dikkat çeken paylaşım! Kerem'den dikkat çeken paylaşım! 22:52
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! 22:51
Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır! Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır! 22:51
G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi 22:51
Çakar'dan derbi hakemine sert sözler! Çakar'dan derbi hakemine sert sözler! 22:51