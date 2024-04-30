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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için flaş karar! Kalan haftalarda...

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer olan fakat son haftalarda gösterdiği formsuz durumuyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:00
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için flaş karar! Kalan haftalarda...

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için flaş karar! Kalan haftalarda...

Kanarya bu nedenle sezon başında ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Sarı-lacivertlilerde kadroya dahil edilen yıldız isimlerden birisi de Cengiz Ünder olmuştu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için flaş karar! Kalan haftalarda...

Milli yıldız çok büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de ligin özellikle ilk yarısında sergilemiş olduğu performansla beğenileri kazanmıştı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için flaş karar! Kalan haftalarda...

Fakat futbolcu son haftalarda kendisinden istenilen performansı sergileyemedi ve süre aldığı dakikalarda formsuz durumuyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için flaş karar! Kalan haftalarda...

İrfan Can Kahveci'nin sergilediği üstün performans, Ünder'i son haftalarda ilk 11 dışında tuttu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için flaş karar! Kalan haftalarda...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol kanatta Dusan Tadic ve sağ kanatta İrfan Can Kahveci'yi oynatmaya devam etme eğiliminde olduğu gözlemleniyor, bu da Ünder'in yedek kulübesine daha sık adını yazdırmasına neden oluyor.

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