TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

OPSİYONU KULLANILACAK!

Bu sezon skor ürettiği her maçta Fenerbahçe'ye galibiyet yaşatan, ligde kulübeden gelerek en çok gol atan oyuncu olan 30 yaşındaki Belçikalının sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon kullanılacak.

Takımda herkes tarafından sevilen Batsman de Fenerbahçe'de kalmak istiyor.