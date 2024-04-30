TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, bu sezon attığı gollerle takımı sırtlıyor. Sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda verdiği katkıyla dikkat çeken 30 yaşındaki forvetin takımdaki son durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyla ilgili kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Verdiği katkıyla dikkatleri üzerine çeken Batshuayi'nin takımdaki son durumu netlik kazandı.
FENERBAHÇE'DE KALIYOR!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Performansıyla göz dolduran Michy Batshuayi, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.
Sezon başında Premier Lig'in kapısından dönen Belçikalı golcü, en az bir yıl daha sarı-lacivertli takıma hizmet edecek.
OPSİYONU KULLANILACAK!
Bu sezon skor ürettiği her maçta Fenerbahçe'ye galibiyet yaşatan, ligde kulübeden gelerek en çok gol atan oyuncu olan 30 yaşındaki Belçikalının sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon kullanılacak.
Takımda herkes tarafından sevilen Batsman de Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Başta İngiltere ve Belçika olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda talibi olsa da Fenerbahçe'de mutlu olan Michy Batshuayi, şampiyon olmadan gitmek istemediğini vurguluyor.
Belçikalının sarı lacivert tercihinde, senelik 3 milyon euroluk gelirin de etkisi var ki, bu ücreti Batsman'e İngiliz ekipleri bile sunmuyor.
Yine de her şey sezon sonunda netlik kazanacak. "Masaya oturup konuşacağız" diyen Batshuayi, Fenerbahçe'den sürpriz bir istekte bulunmaz ya da son dakikada cazip bir teklif gelmezse imzalar tazelenecek.
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