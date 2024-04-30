Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, bu sezon attığı gollerle takımı sırtlıyor. Sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda verdiği katkıyla dikkat çeken 30 yaşındaki forvetin takımdaki son durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncuyla ilgili kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 17:49
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de bu sezon skor ürettiği her maçta takımı galibiyete taşıyan ve kariyer rekorunu tekrarlayan Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Toplam 40 maçta 1659 dakika sahada kalan Belçikalı; 23 gol, 3 asistle, 63,80 dakikada bir skor katkısı sağlayarak takımının en verimli ismi oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Sarı-lacivertlilerin yeni nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Verdiği katkıyla dikkatleri üzerine çeken Batshuayi'nin takımdaki son durumu netlik kazandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

FENERBAHÇE'DE KALIYOR!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Performansıyla göz dolduran Michy Batshuayi, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Sezon başında Premier Lig'in kapısından dönen Belçikalı golcü, en az bir yıl daha sarı-lacivertli takıma hizmet edecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

OPSİYONU KULLANILACAK!
Bu sezon skor ürettiği her maçta Fenerbahçe'ye galibiyet yaşatan, ligde kulübeden gelerek en çok gol atan oyuncu olan 30 yaşındaki Belçikalının sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon kullanılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Takımda herkes tarafından sevilen Batsman de Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Başta İngiltere ve Belçika olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda talibi olsa da Fenerbahçe'de mutlu olan Michy Batshuayi, şampiyon olmadan gitmek istemediğini vurguluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Belçikalının sarı lacivert tercihinde, senelik 3 milyon euroluk gelirin de etkisi var ki, bu ücreti Batsman'e İngiliz ekipleri bile sunmuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi kararı! Sezon sonunda...

Yine de her şey sezon sonunda netlik kazanacak. "Masaya oturup konuşacağız" diyen Batshuayi, Fenerbahçe'den sürpriz bir istekte bulunmaz ya da son dakikada cazip bir teklif gelmezse imzalar tazelenecek.

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