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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Bedavaya geliyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Yaz transfer sezonu için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez'in peşine düştü. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 18:38
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Bedavaya geliyor

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Alexis Sanchez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Bedavaya geliyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili futbolcu İtalyan ekibinden ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Bedavaya geliyor

İKİ TALİBİ VAR

Inter ile sözleşme uzatmayacak 35 yaşındaki yıldız futbolcuyla Brezilya ekibi Flamengo ve Arjantin temsilcisi River Plate'in ilgilendiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Bedavaya geliyor

GALATASARAY İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Bedavaya geliyor

Inter'de bu sezon 30 maça çıkan Sanchez, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Bedavaya geliyor

Tecrübeli futbolcu, Udinese, Arsenal, Barcelona, Manchester United, Marsilya gibi önemli takımlarda forma giydi.

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