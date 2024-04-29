TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Bedavaya geliyor
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Yaz transfer sezonu için çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez'in peşine düştü. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
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GALATASARAY İDDİASI
Öte yandan geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
Inter'de bu sezon 30 maça çıkan Sanchez, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli futbolcu, Udinese, Arsenal, Barcelona, Manchester United, Marsilya gibi önemli takımlarda forma giydi.
Kariyeri boyunca 698 maça çıkan Alexis, 202 gol ve 146 asist yaptı.
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