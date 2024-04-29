FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic son zamanlarda yaptığı kurtarışlarla taraftarlardan alkış alırken file bekçisi gündeme oturdu. Livakovic'in performansındaki büyük değişim ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
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Livakovic son zamanlarda gösterdiği performansla ise tüm eleştiri oklarını üzerinden kaldırırken aynı zamanda sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.
Kalecinin özellikle UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'a karşı penaltıdan yaptığı kurtarışlar ve Beşiktaş derbisindeki kritik kurtarışı gündeme oturdu.
Livakovic'in bu başarısındaki artışın sırrı ise ortaya çıktı.
ZUFIC SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ!
Fenerbahçe sezona Tokatspor'dan getirilen kaleci antrenörü Haluk Kaplan ile başlamıştı. Livakovic yediği hatalı gollerle gündeme gelirken Kanarya şubat ayında file bekçisinin Dinamo Zagreb'de birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic'i renklerine bağladı.
NTV Spor'da yer alan habere göre Zufic'in sarı-lacivertlilere katılması Livakovic'in performansını olumlu anlamda bir hayli etkiledi.
Bu anlamda kaleci ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada dikkatle takip ediliyor.
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