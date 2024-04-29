Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic son zamanlarda yaptığı kurtarışlarla taraftarlardan alkış alırken file bekçisi gündeme oturdu. Livakovic'in performansındaki büyük değişim ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 15:07
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FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka son vermek istiyor.

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

Kanarya bu doğrultuda sezon başında kadrosuna flaş isimleri dahil etmişti. Sarı-lacivertlilerde takıma katılan isimlerden birisi de Dominik Livakovic olmuştu.

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

Fenerbahçe, Hırvat kaleciyi çok büyük umutlarla kadrosuna katmıştı. Fakat file bekçisi yediği goller nedeniyle sarı-lacivertli camiada eleştiri konusu haline gelmişti.

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

Livakovic son zamanlarda gösterdiği performansla ise tüm eleştiri oklarını üzerinden kaldırırken aynı zamanda sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

Kalecinin özellikle UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'a karşı penaltıdan yaptığı kurtarışlar ve Beşiktaş derbisindeki kritik kurtarışı gündeme oturdu.

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

Livakovic'in bu başarısındaki artışın sırrı ise ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

ZUFIC SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe sezona Tokatspor'dan getirilen kaleci antrenörü Haluk Kaplan ile başlamıştı. Livakovic yediği hatalı gollerle gündeme gelirken Kanarya şubat ayında file bekçisinin Dinamo Zagreb'de birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic'i renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

NTV Spor'da yer alan habere göre Zufic'in sarı-lacivertlilere katılması Livakovic'in performansını olumlu anlamda bir hayli etkiledi.

FENERBAHÇE HABEELERİ | Bambaşka bir Livakovic! İşte büyük değişimin sırrı

Bu anlamda kaleci ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada dikkatle takip ediliyor.

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