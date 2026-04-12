Göztepe-Kasımpaşa | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. haftasında Göztepe-Kasımpaşa mücadelesi ile devam ediyor. 46 puan ile 6. sırada yer alan İzmir temsilcisi, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla 14. sıraya yükselen ve küme düşme hattından uzaklaşan İstanbul ekibini ağırlıyor. Isonem Park'taki karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Göztepe-Kasımpaşa maçının detayları...

GÖZTEPE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Kasımpaşa mücadelesi 12 Nisan Pazar günü saat 17.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GÖZTEPE-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Janderson, Juan

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak