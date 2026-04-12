Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A CANLI | Como - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Como - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Stadio Giuseppe Sinigaglia’da oynanıyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı Inter Milan, Devler Ligi potasındaki yerini korumak isteyen sezonun sürpriz ekibi Como’ya konuk oluyor. İşte Como - Inter maçına dair tüm detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 15:10
CANLI | Como - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Como - Inter maçı canlı anlatım linki için tıklayın

İtalya'da şampiyonluk ateşinin en yüksek olduğu haftada Inter Milan, Como deplasmanına çıkıyor! Geçtiğimiz hafta Roma'yı 5 golle geçerek moral depolayan Simone Inzaghi'nin öğrencileri, kupa yarı finali yorgunluğuna rağmen hata yapmak istemiyor. Öte yandan Cesc Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi hayali kuran Como, sahasında dev rakibini devirerek 4. sıradaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Peki, Como - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

COMO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 32. haftasındaki Como - Inter karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

  • Maçın Başlama Saati: 21:45 (TSİ)
  • Stadyum: Stadio Giuseppe Sinigaglia (Como)
  • Hakem: (Serie A yönetimi tarafından açıklanacak)

COMO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazar gecesinin bu dev randevusu, S Sport 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

COMO - INTER MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Kısa süreli bir duraklamanın ardından Roma karşısında alınan 5-0'lık galibiyet, Inter'in şampiyonluk iştahını yeniden kanıtladı. Son maçında beraberlik almasına rağmen 4. sıradaki yerini koruyan Como, Avrupa'nın en büyük sahnesine çıkmak için her maçı bir final havasında oynuyor. Kupa yarı finali maçları arasında bu zorlu deplasmana çıkan Inter'de kadro rotasyonu yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

