CANLI | Como - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya'da şampiyonluk ateşinin en yüksek olduğu haftada Inter Milan, Como deplasmanına çıkıyor! Geçtiğimiz hafta Roma'yı 5 golle geçerek moral depolayan Simone Inzaghi'nin öğrencileri, kupa yarı finali yorgunluğuna rağmen hata yapmak istemiyor. Öte yandan Cesc Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi hayali kuran Como, sahasında dev rakibini devirerek 4. sıradaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Peki, Como - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

COMO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 32. haftasındaki Como - Inter karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

Maçın Başlama Saati: 21:45 (TSİ)

Stadyum: Stadio Giuseppe Sinigaglia (Como)

Hakem: (Serie A yönetimi tarafından açıklanacak)

COMO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazar gecesinin bu dev randevusu, S Sport 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR

Kısa süreli bir duraklamanın ardından Roma karşısında alınan 5-0'lık galibiyet, Inter'in şampiyonluk iştahını yeniden kanıtladı. Son maçında beraberlik almasına rağmen 4. sıradaki yerini koruyan Como, Avrupa'nın en büyük sahnesine çıkmak için her maçı bir final havasında oynuyor. Kupa yarı finali maçları arasında bu zorlu deplasmana çıkan Inter'de kadro rotasyonu yapılıp yapılmayacağı merak konusu.