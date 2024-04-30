TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, eski yıldızı Simon Kjaer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Danimarkalı stoperin menajeri yaptığı açıklamada Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı. İşte o sözler ve transfer gelişmesinin detayları...
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Şampiyonluk için şansını zorlama hedefindeki Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapıyor.
Bekleneni veremeyen Leonardo Bonucci ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü de Atletico Madrid'e dönecek.
Savunma hattına takviye planlayan Kanarya'dan sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe yönetimi, İtalyan devi Milan'da forma giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i transfer listesine aldı.
MENAJERİ AÇIKLADI!
Yıldız futbolcunun menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonu Milan'dan ayrılacak" dedi.
Bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
İTALYAN BASININDAN FENERBAHÇE İDDİASI!
İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamlede bulunabileceği öne sürüldü.
Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında sarı lacivertlilerin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek.
Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hâlâ onu geri getirme hayali var" sözlerini sarf etmişti.
24 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Milan takımında bu sezon 24 maçta süre bulan Kjaer, 1 asist yaptı.
Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma altında 88 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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