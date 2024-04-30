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TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, eski yıldızı Simon Kjaer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Danimarkalı stoperin menajeri yaptığı açıklamada Fenerbahçe'yi heyecanlandırdı. İşte o sözler ve transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden sarı-lacivertliler, son olarak derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3 puana uzanan Kanarya, zirve iddiasını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Şampiyonluk için şansını zorlama hedefindeki Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamalarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Bekleneni veremeyen Leonardo Bonucci ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü de Atletico Madrid'e dönecek.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Savunma hattına takviye planlayan Kanarya'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe yönetimi, İtalyan devi Milan'da forma giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

MENAJERİ AÇIKLADI!
Yıldız futbolcunun menajeri Mikkel Beck, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonu Milan'dan ayrılacak" dedi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Bu gelişmenin ardından 35 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

İTALYAN BASININDAN FENERBAHÇE İDDİASI!
İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamlede bulunabileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında sarı lacivertlilerin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hâlâ onu geri getirme hayali var" sözlerini sarf etmişti.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

24 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Milan takımında bu sezon 24 maçta süre bulan Kjaer, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri açıkladı! Simon Kjaer Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, sarı-lacivertli forma altında 88 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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