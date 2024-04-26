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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 21:59
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile sarı-lacivertli futbolcuların aileleri de izledi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda sarı-lacivertli oyuncular 3 gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan Ali Koç, idman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.

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