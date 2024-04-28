24'te maç bitti!

Şampiyonluk F.Bahçe için mucizelere kalmasına rağmen, seyircisi tribünleri doldurdu. Beşiktaş taraftarı tribündeki yerini aldı. Sakatlıktan yeni çıkan Onur'un yerine sağ bekte Necip forma giydi ve elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Al- Musrati bu takımdaki lider isimli oyunculardan ama amatörce kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Al-Musrati'ye verilen kırmızı kart ile birlikte Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında oynadığı son 7 maçta 7'nci kırmızı kartını görmüş oldu. İlk yarı boyunca oyunun hakimi net olarak F.Bahçe'ydi. Beşiktaş bir tek Muçi ile net bir pozisyon yakalarken bunu değerlendirmedi. Kaleci Mert'in çok net iki kurtarışı olmasına rağmen Batshuayi'nin pozisyonunda yapabileceği bir şey kalmadı. İkinci yarıya pozisyonla başlayan Beşiktaş'ta Muleka'nın kafa vuruşunu Livakovic çok iyi çıkardı.

Sonrasında Livakovic'ten gelen topu Necip gelişine tamamlasa da kale sahasında bulunan Szymanski golü engelledi. 69'da İrfan Can Kahveci ile ikinci golü bulan F.Bahçe karşısında iyi mücadele etmeye devam eden Beşiktaş'ta Semih'in yerine oyuna giren Cenk Tosun 82'de muhteşem bir gol attı ve farkı bire indirmeyi başardı. Temennim inşallah Cenk için futbola dönüş golü olur bu ve eski Cenk'i sahalarda görürüz. Beşiktaş maçlarının sabıkalı hakemi Trabzon'da Aboubakar'ın penaltısını vermeyen, Galatasaray'ın gol olmayan golün veren Volkan Bayarslan'ı unutmamak lazım. Kararlarıyla tüm maçı etkiledi. Beşiktaş'ın daha oyunun başında 10 kişi kalması oyunun neticesini belli etti. Çağlar-Muleka pozisyonunda da bana göre kırmızı kart verilmesi gerekiyordu. İkinci yarı Beşiktaş oyunuyla ezilmedi ama Fenerbahçe'de haklı bir galibiyet aldı.