Beşiktaş avantajlı dönüyor

Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Ankara'da güzel bir futbol havası, Ankaragücü taraftarları stadı doldurmuş, muhteşem bir atmosfer var. Fakat hiç heyecanı olmayan, özellikle ilk yarıda çok fazla bireysel hatanın yapıldığı bir maç izlemek beni üzdü. İlk yarı boyunca Beşiktaş sadece bir pozisyon üretirken, özellikle Umut Meraş'ın olduğu sol kanatta büyük bir koridor oluşturan Ankaragücü Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Efkan ile birçok gol pozisyonu üretti. Neyse ki ilk yarı golsüz tamamlandı. Bizim gibi 45 dakika boyunca Umut Meraş'a zor dayanan Serdar Topraktepe, ikinci yarıya Umut Meraş'ın yerine Masuaku, Rashica'nın yerine Cenk Tosun ile başladı. İlk yarının tersine Beşiktaş daha iyi başladı fakat anlamadığım bir şey var.

Canım kardeşim Serdar, Masuaku sakat değilse neden ilk 11'de başlamadı, sakatlığı var ise neden ikinci yarı oyuna alındı. Çünkü Masuaku'nun girişiyle sol taraftaki Beşiktaş'ın zaafları giderildi. Bir de yine dikkatimi çeken ve anlam veremediğim, birkaç haftadır ortalarda bile olmayan Cenk, önümüzdeki yıl kadroda da düşünülmüyor galiba ama yine oyuna giriyor. Dakika 76'da Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta kaleci Mert, Morutan'ın sert şutunu sektirince Macheda yakın mesafeden kafayı vurdu ama kalenin üstünden dışarı gitti. Yine Beşiktaş'a Allah yardım etti. Yarı finalin ilk ayağında deplasmanda beraberlik, Beşiktaş'a kendi sahasında oynayacağı ikinci maç için avantajlı bir skor. Ayrıca Beşiktaş'ta sahanın en iyisi olan ve mücadele etmeyi hiç bırakmayan Necip ve kalede güven veren Mert'i de tebrik ediyorum.