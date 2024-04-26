Semih de var!

Türkıye Kupası yarı finalin ilk ayağında Ankaragücü ile alınan beraberlik her ne kadar avantaj gibi görünse de ilk yarıda oynanan oyun kimseyi tatmin etmedi. Birkaç gün öncesinde kendi sahasında Ankaragücü'ne karşı oynadığı lig maçını kazanan Beşiktaş, neyse ki ikinci yarıda toparlandı ve 90 dakikada hakkı olan beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye Kupası'nda ki bu iki ayaklı maçın rövanşını kendi sahasında taraftarı önünde oynayacak Beşiktaş'ın turu mutlaka geçip adını finale yazdıracağına inanıyorum. Tabii ki beni en çok sevindiren husus Semih'in sakatlığının geçmesi. Hem bu haftaki derbide, hem de Türkiye Kupası'nda oynayacak olması. Ghezzal'da olumlu işaretler görüyorum. Chamberlain'de sakatlıktan çıktı ama çok hızlı toparlanıyor ve katkısının yüksek olacağına inandığım isimlerden.

Ayrıca Gedson, Muci ve Al-Musrati'nin özellikle bu son maçlarda biraz daha vitesi yükseltmeleri lazım. Bilhassa Mert'in kalede olması bana güven veriyor. Ankaragücü maçının ikinci yarısında Masuaku'nun müspet futbolu ortadaydı değerlendirilmesi lazım. Son maçlarda beğendiğim Svensson maalesef cezalı durumda lig maçında ama Türkiye Kupası'nda oynayabilecek.

Tabii ki sakatlıktan yeni çıkan Onur'a şans verileceğini düşünüyorum. Necip tam bir Beşiktaş kaptanı gibi oynuyor kendisini bir kez daha kutlarım. Daha çok Fenerbahçe'yi puan olarak ilgilendiren bu maçta bence Beşiktaş yenilmez.

TEKNİK DİREKTÖR GÖRÜŞMELERİNE DEVAM

Teknik direktörlük seçimi için olumlu görüşmeler sürüyor. Ben şimdi fikrimi söylersem yanlış da anlaşılır. Onun için bu konuda bir fikir vermek istemiyorum. Yönetiminde bu konuda en doğru kararı vereceğini tahmin ediyorum, bu konuda olumlu izlenimlerim de var.

TFF SEÇİMLERİ BAŞKA BİR BAHARA

TFF seçimleri yine başka bir bahara kaldı gibi görünüyor. Birçok çabaya rağmen yine Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istediği oldu gibi görünüyor. Kongre 18 Temmuz'da olacak gibi. Hayırlı olsun ama yeni sezon için geç bir tarih olduğu da apaçık ortada.

SPOR BİLİMLERİ PANELİ

Bu hafta Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde muhteşem bir panele katıldım. Orada Sayın Dekan Prof. Dr. Mehmet Yorulmazlar'ın yönettiği ve Futbol Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven Erdil diğer öğretim üyeleri ile bir arada olduk. Tunç Kayacı, Fatih Doğan, Alp Pehlivan ve Ersin Şiyhan ile birlikte konuşmacı olarak katıldığımız paneli keşke Türk futbolunu yönetenler, spor kulüpleri de izleyebilseydi. Fakat mayıs ayında yine Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü önderliğinde TFF Riva Tesisleri'nde muhteşem bir futbol şurası düzenlenecek. Ben de davetliyim. Bu şurayı önümüzdeki günlerde sizlere bir köşe yazısı ile anlatacağım.