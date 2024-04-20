Oh be!

GEÇTİĞİMİZ hafta Bayram tatilim dolayısıyla sizlerle olamamıştım.

Bugün koştura koştura büyük bir özlemle gittim maçımızı izlemeye.

Futbol federasyonunda seçim olsun mu?

Olmasın mı?

Haziran'damı olsun?

Temmuz'da mı olsun? diye bütün futbol kamuoyunu etkilerken eyyama alışmış hakemlerde bu kaosun içinde en büyük rol sahibi. İlk yarı öyle bir hakem izledik ki, Beşiktaş kazanmasın diye elinden geleni yaptı.

Neredeyse Beşiktaş'a yapılan tüm faüllerde tribünleri bile çileden çıkardı.

Neyse ki Beşiktaş diğer maçlarına nazaran daha etkili futbol ortaya koyarken Muçi'de klasını ortaya koyarak dakika 18'de harika bir gol attı.

H H H

Hakemin de gayretiyle Ankaragücü bazı pozisyonlar bulmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda da güzel oyun ortaya koyan Beşiktaş'ın buz gibi penaltısını kötü niyetli hakem tarafından verilmese de Rashica'nın ortasını güzel bir kafa ile gole çeviren Muleka 2. golü attı ve en güzel cevabı vermiş oldu.

Son 15 dakikada oyuna giren Chamberlain'de bundan sonrası için ışık veriyor.

Bu galibiyet özellikle Türkiye Kupası'nda yarı finalde tekrar karşılaşılacak Ankaragücü maçı için büyük moral oldu.

Samet hoca ve Serdar Topraktepe'yi hem skordan dolayı hem de tüm oyuncuları yerli yerinde oynadıkları için tebrik ediyorum.

Fedakarlık önemli.

İlk 11'de normalde Umut Meraş'ın olması beklenirken eşinin doğum yapması sebebiyle izin aldı ve yerine Serkan Emrecan Terzi sakatlığı olmasına rağmen iğneyle oynadı ve ilk yarıda sakatlığı nüksedince yerini Tayyip Talha'ya bıraktı.

Serkan Emrecan Terzi'yi bu yaptığı fedakarlıktan dolayı kutluyorum.