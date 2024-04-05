Emirhan’ı kim sattı?

Uzun bir aradan sonra nihayet lige geri döndük. Maç kadrosu açıklandığında Aboubakar ve Ghezzal'ı ilk 11'de, Chamberlain'i ve Demir Ege'yi kulübede bile olsa görünce keşke daha önce ki formlarını sahaya yansıtslarda Beşiktaş'ın transfer yükü hafiflese diye aklımdan geçirdim daha maçı izlemeye başlamadan. Gelelim maça. Beşiktaş oldukça istekli başladı. Daha oyunun başında 16. dakikada da Muçi ve Semih'in müşterek asistiyle Beşiktaş'ın gizli golcüsü Omar Colley sol ayağıyla golü buldu ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. İlk yarı boyunca Başakşehir topa daha çok sahip olan taraf olurken, Beşiktaş'ta daha az topa sahip olma yüzdesiyle sahadaydı. Bu sebeple de pozisyonu az bir ilk yarı izledik.

Birkaç pozisyon dışında ikinci yarıda da çok iç açıcı pozisyonlar görmedik. Bunlardan en önemlisi belkide Ghezzal'ın direkten dönen harika serbest vuruşu oldu. Sonrasında da maç başında ikisinden de ümitlenmiştim ama Santos ancak 70 dakika müsaade etti ve haklı olarak Aboubakar ve Ghezzal'ı oyundan aldı. Beşiktaş defansı hatasız oynarken bilhassa Zaynutdinov Başakşehir'in cılız ataklarını durdurmayı bildi. Başakşehir'de Berkay'ın güzel şutunu Ersin iyi bir hamle ile önledi. Başakşehir'de Beşiktaş altyapısından çıkan ve kaybedilen tekrar Beşiktaş'a dönmesi için bir takım çabalar gösterilen Emirhan oyuna girdi. Oyunu girdiği andan itibaren Emirhan şov izlerken golünü de attı. Şimdi soruyorum bu çocuğu kim, ne için bıraktı?