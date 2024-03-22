Bir tavırdır Beşiktaş

Türk futbolu tam bir kaos ortamının içerisinde. Bakalım Fenerbahçe Spor Kulübü, Sayın Ali Koç ve kongre üyeleri nasıl bir karar verecek. Yine transfer yasakları UEFA'dan geldi. Kayserispor'un tamamen önü kesildi. Milli takım hazırlık maçların başlıyor, hiç olumlu bir hava yok. Halbuki genç ideal bir kadromuz var. Bir başarı gelebilir ama bu ortamda orada da başarı beklemek hayal. Futbolcular, camialar demoralize durumda. Tüm bunlar bir tarafta olurken biz evimize dönelim. Beşiktaş sportif olarak erkek basketbol ve kadın basketbolda başarılar yakalasa da, maalesef futbolda olumlu şeyler görünmüyor. Tabii ki yeni gelen yönetime kalan kadro, ekonomik kriz bu kötü gidişatın bir sebebi olabilir. Her şeye rağmen Beşiktaş futbol takımı da toparlanmalı. Üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefine odaklanmalı. Bunun içinde yöneticiler yoğun bir çalışma içerisindeler. Sayın Başkan, futbol yetkilileri ile bütün görüşmelerini yapıyor. Etkilerini çok yakında hep birlikte göreceğiz.





Beraberlik önemli



Camianın Sinan abisi olarak bu hafta Sayın Divan Başkanımız Tevfik Yamantürk ve arkadaşları ile bir iftar yemeğinde beraber oldum. Çarşı Grubu'nun iftarına katılan Sayın Hasan Arat, Mete Vardar, Kaan Şakul, Kadir Kılıç, Ekrem Keçoğlu iftar sonrası bize katıldılar. Uzun yıllardır Beşiktaş'ta görülmeyen bir birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Çok hoşuma gitti. Bilhassa Sayın Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısında da üzerinde durduğu, geçmiş dönemde kulüpte meydana gelen birtakım olumsuzlukların tespiti ve bu tespitlerle birlikte kulübe ciddi kaynakların ulaşacağının haberini verdi. Bu konuda da Sayın Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün "Sonsuza kadar sizin yanınızdayım" demesi toplantıda bulunanları son derece umutlandırdı. Şimdi diyorum ki tüm camiamız kenetlenmeli, bilhassa Beşiktaş ekonomik krizden kurtulmalı. Futbol ve diğer branşlarda da başarıya kavuşmak için herkes elinden gelen maddi manevi desteği kulübümüze sağlamalı. Asırlık kulüp daha önce yapılan tüm olumsuzlukları da silip gerçekleri görerek, hak ettiği mertebeye ulaşmalı. Ayrıca kulübümüzün kuruluş yıldönümünde harika bir video hazırlandı. #BirTavırdırBeşiktaş video klibini herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Bu filmin yapımında emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Ayrıca bu filmde kullanılan nostaljik formanın Kartal Yuvalarında satışa başladığını sevinçle öğrendik. Haydi Beşiktaşlılar, iyi günler ufukta görünüyor ama sizlerin desteği çok önemli. Kalın sağlıcakla.