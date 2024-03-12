Yakışmadı

Son maçlarda Beşiktaş oyuna çok yavaş başlıyor. Sonuçta bu kadar ağırdan alarak başladığı bir oyunda tam hücuma çıkarken yaptığı defansif bir hatayla kalesinde golü gördü. Bu sezon maalesef Beşiktaş adına uzun zamandır görmediğimiz bir şeyi daha görmüş olduk. Maalesef erken gol yeme hastalığını G.Antep karşısında da sürdürdü. Gol sonrasında oyunu dengeleyip biraz daha topu kontrolünde tutmaya çalıştı ama Beşiktaş orta sahası sanki yaratıcılığını kaybetmiş gibi. Orta saha da bu kadar kontrolün kaybedildiği oyunda, kanatlardan yapılmaya çalışılan birkaç atakta Semih'in de ileride tek başına yapacağı bir şey kalmadı. Maalesef bugün saha içerisinde "Evet, şu oyuncu çok iyiydi" diyebileceğimiz bir isim göremedik.



Ligde oldukça kötü bir dönemden geçen Gaziantep, yeni teknik direktörü Selçuk İnan'la birlikte 3 puanı alarak ligde kalmak için ümitlendi. Beşiktaş ise yine tatsız futbolu ile sahada varlık göstermeyen Cenk, Abuobakar gibi oyunculardan tamamen kurtulmalı ve gerekirse bu haftadan itibaren altyapıdan oyuncularıyla oynamalı. Bu transfer hikayesini de bitirmek lazım. En son teklif yapılmalı. Kabul edecekse edecek, etmeyecekse kendi bilir. Çünkü transfer işini kafasından atmadığı sürece Cenk de kendisini futbola veremiyor. Penaltıyı da kalecinin kucağına atıp söylediklerimi haklı çıkardı. Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri top rakibe geçtiği anda rakibe yüklenip topu almaya çalışmıyor. Geriye düştüğünde reaksiyon vermeyen bir takım görüntüsünde. Valla haftalardır aynı şeyler devam ediyor. Rakip sahada baskı kurmuyor. Buna çözüm bulacak olan da Fernando Santos.