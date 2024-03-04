Hakemler böyle istedi

Günlerdir konuştuğumuz ve herkesin tam konsantre beklediği gün geldi çattı. Nihayet dev derbide Beşiktaş Galatasaray'ı ağırladı. Bu maç için hazırlık yapan Beşiktaş tribünlerinin şovu muhteşemdi. Oldukça yaratıcı ve duygusal bir koreografi ile Beşiktaş'ın kuruluşundan bugüne dek kullandığı tüm armalar, kurucular ve tribün efsaneleri Optik Başkan ile Mühendis Oktay anıldı. Muhteşem atmosferde başlayan maçın ilk dakikalarında kendi kalesine attığı golle Beşiktaş geriye düşse de oldukça istekli ve sürekli baskılı oynadı ilk yarıda.

Fakat Galatasaray skoru korumak adına genellikle daha kontrollü geçirdi ilk yarıyı. İlk yarının en önemli dakikaları Nelsson ve Muslera arasındaki top alışverişleriyle Beşiktaş'ta ise Amartey ve Musrati kariyerlerinin en kötü oyununu oynadılar. Beşiktaş ikinci yarıya daha hızlı bir oyun ile başladı. Kaçan goller ikinci yarıya damgasını vurdu resmen. Cenk'in pozisyonunda VAR'a neredeyse gitmeyeceklerdi. Ellerinden gelse Galatasaray'a da yoktan yere penaltı vereceklerdi, yürekleri yetmedi. Maçın son dakikalarında Colley'in hareketi topa olmasına rağmen VAR yoluyla kırmızı kart gösterildi.

Maç öncesi hakem atamaları yapıldığında oldukça tartışılmıştı. Tüm istatistikler atanan hakemlerin Halil Umut Meler ve VAR hakemi Koray Gençerler'in Galatasaraylı olduğunu gösterse de ben adaletli maç yönetecekler diye düşünüyordum. Ancak yanılmışım. Derbide bir kez daha gördük ki futbolda ADALET hakem çetelerinin elinde. Bu hakem çetelerinden kurtulmadığımız sürece Türkiye'de futbol düzelmez.