Avrupa için

Beşiktaş için bu senenin en önemli maçları artık Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlar. Önümüzdeki yıl Avrupa kupasında olabilmek için bu maçları da kazanması gerekiyor. Süper Ligde küme düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor biraz eksik bir kadro ile sahaya çıktı. Konyaspor kalecisi Deniz oyunu geç başlatarak, takımının sürekli ileri gitmesini isteyerek biraz zaman kazanmaya çalıştığı ilk yarıda, Beşiktaş da vasat bir futbol ortaya koydu.

Fakat bir önceki yazımda söylemiştim, Muçi'den kaleyi gördüğü her an etkili şutlar izleyeceğiz diye. Yine bu şutlardan birini çekti 32. dakikada ve Konyaspor kalecisi Deniz kontrol edemedi. Salih Uçan dönen topu iyi bir zamanlama ile gole çevirdi ve Beşiktaş rahat bir nefes aldı.

İkinci yarıya Beşiktaş daha istekli başladı. Cenk fırsatçılığını gösterdi nefis bir kafa plase ile ikinci golü buldu Kara Kartal... Konyaspor oyunun sonlarına doğru baskıyı arttırsa da istediğini alamadı. Beşiktaş için G.Saray maçı öncesi biraz da olsa antrenman havasında geçen, fazla zorlanmadan kazandığı güzel bir maç oldu ve turu atlamayı bildi. Hafta içinde hatta saati geç olmasına rağmen tribünleri dolduran ve takımını yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarlarını canı yürekten kutluyorum. Asbaşkan Onur Göçmez, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golü sebebiyle maç öncesi Salih Uçan'a plaket verdi. Bunlar Beşiktaş'a yakışan davranışlar. Başkan ve Yönetim Kurulu'nu ince düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum.