İki farklı Beşiktaş

Zemin fıstık gibi, hava tam bir maç havası, seyircimiz güzel ama bir sorun var. İlk yarı boyunca topla oynama yüzdemiz çok düşük. Top hep Konyasporlu oyuncuların ayağında kaldı. Basit ve tek top oynayarak ilk yarı boyunca oyunun hakimiyetini ellerinde tuttular. Net bir gol pozisyonu olmadı. Beşiktaş birkaç cılız atak dışında tehlikeli bir pozisyon görmedik. İkinci yarıya sanki bambaşka bir Beşiktaş çıktı sahaya. Tamamen hüviyet değiştirdi. Daha ikinci yarının başında başlayan baskı da hemen meyvesini verdi. Sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Rashica'nın arka direğe yaptığı ortasına Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Semih kafasının ucuyla dokundu ve golü buldu. Bu dakikadan sonra da rakibi baskı altında tutmaya devam etti Beşiktaş.



Yine sağ taraftan Rashica ile bulduğu pozisyonda Muçi'nin şutunu Konyaspor kalecisi elinden kaçırınca Cenk tamamladı ve skoru belirledi. Beşiktaş'ın ikinci yarıda ortaya koyduğu futboldan memnunum. Her zaman rakibini baskı altında tutup hücum odaklı oynaması gerekiyor. Bir kaç konuya daha değinmek istiyorum. Yeni transferlerimiz Al-Musrati tecrübeli bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. Bir gol pozisyonu da buldu fakat olmadı. İlerleyen maçlarda çok daha iyi olacağına takımla uyumunun çok daha üst seviyeye çıkacağına inanıyorum. Rashica tartışmasız sahanın en iyisiydi. Oyundan çıkmasını pek anlam veremedim. Ayrıca bu hakemlerin Beşiktaş'ın oyuncularına bu kadar kolay kart göstermeleri ve faul çalmalarını anlamıyorum.