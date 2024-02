Kartal iyi yolda

Beşiktaş'ta sezon başından beri süre gelen kötü gidişatı toparlamak adına çok güzel gelişmeler oldu geçtiğimiz hafta. Uzun süredir beklediğimiz kadro takviyeleri nihayet bir bir geldi ve bence çokta isabetli oldu. Daha önce Svensson ve Warroll ile ilgili düşüncelerimi yazmıştım. İkisi de mevkilerinde önemli oyuncular fakat son transferler Ernest Muci ve Al-Musrati'de takımımıza inanılmaz güç katacaklar. Özellikler Ernest Muci genç ve yetenekli bir oyuncu. Muci yüksek top tekniği sayesinde ofansif orta saha ve kanatlarda görev alabiliyor. Topla buluştuğu anda kaleye vurmaktan çekinmeyen cesur bir genç yetenek. Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyecek ve çok faydalı olacağına inanıyorum.



TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM



Futbolun içerisinde bulunduğu bu kriz ortamında Sayın Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu bu kadar kıymetli oyuncuları kulübe kazandırdılar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen Büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç'a sonsuz teşekkürler. Ayrıca bugünde yarın da yine yanımızda olacak ve önemli katkıları olacağına inandığım Hüsnü Özyeğin'e ve yönetim kurulu içinden de destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmemiz lazım.



GRİ BULUTLAR DAĞILSIN



Ülkemizde herkes her şeyi bilir ama futbolu herkes bildiğini sanır. Fernando Santos bugün Avrupa şampiyonluğu kazanmış herkesin takdir ettiği bir hoca. Oyuncuları nerelerde oynattığı tabii ki önemli ama mutlaka vardır bir bildiği. Bakın Salih ile galiba transfer anlaşması çözülmüş. Uzun zamandır takip ettiğim bir futbolcuydu umarım bu problemi kafasından bir an önce atıp çok daha faydalı olacak. Umarım Cenk'te bir an evvel aynı şekilde anlaşmasını yapar ve futboluna odaklanır.



YENİ SEMİH'LER YETİŞECEK



Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın da özellikle altyapılara verdiği destek çok önemli. BEFAM'ı kurarken göreve başlattığım ve halen altyapılarımızın başında ekibiyle beraber görevine devam eden Mehmet Ekşi'nin de katkısı tartışılmaz. Ben de elimden gelen tüm desteği altyapılarımız için veriyorum. İnşallah hep birlikte yeni Semih'ler yetiştireceğiz. Sizlerden ricam bu hedeflere ulaşabilmek için tenkit etmeyi bir kenara bırakıp birlik olalım ve tam destek olarak arkalarında duralım. Bu destekle birlikte tüm camiamızın üzerindeki gri bulutlar dağılacak. Bunu hep birlikte başaracağız.



GÜVEN ORTAMI SAĞLANMALI



Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez'in TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşmeleri bu haftanın bir diğer önemli konusuydu. Uzun süren görüşmelerinde sadece Beşiktaş değil, Türk futbolunun içerisinde bulunduğu durumları da konuştuklarını ifade ettiler. Yeniden GÜVEN ortamının tesis edilmesi ve ADALETLİ MAÇ YÖNETİMİ üzerinde durdukları en önemli konulardı. Umarım bu görüşme Türk futbolu ve Beşiktaş için hayırlı olur. Şöyle bir ilke vardır; EN KÖTÜ BARIŞ, EN HAKLI SAVAŞTAN DAHA İYİDİR. Kalın sağlıcakla.