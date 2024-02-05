Oh be

Beşiktaş, çok önemli bir maça çıktı. Teknik direktör Fernando Santos dünkü derbide değişik bir sistem deneyerek 4-4-2 sistemine döndü. Semih ve Rashica'yı çift santrfor olarak öne alıp, kanatlarda Cenk ve Ghezzal'a görev verdi. Fakat her iki kanatta da Ghezzal'ın oldukça formsuz olması ve Cenk'in de alışık olmadığı bir alanda oynaması neticesinde Beşiktaş kanatlarda üretemedi. Amertey'i oynadığı ön libero pozisyonunda beğendim. Necip ve Bakhtiyor'da diğerlerine göre iyi oynadılar. Maçın en önemli kırılma anında yine genç Semih sahneye çıktı. Ceza sahasının hemen dışında önünde bulduğu topa öyle güzel vurdu ki Kartal, Semih'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya daha dengeli bir oyun ile başladı Beşiktaş. 62. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Semih, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Siyah beyazlılar bu golle rahat bir nefes aldı. Sonunda Beşiktaş, çok önemli olan bu kritik galibiyete ulaştı. Fakat şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Hakem yine ince ince kıyımlar yaptı. Sanki siyah beyaz formayı gördükleri anda bir antipati uyanıyor bunlarda. Anlam vermek imkansız. Bir diğer güzel haber de yönetimden geldi. Nottingham Forest'te forma giyen Joe Worrall konusunda kulübü ile anlaşma sağlandı. Umarım faydalı işler yapar. Yapılacak transferlerle takım güçlendirilmelidir.