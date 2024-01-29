Olmuyor!

Sivasspor karşısında birkaç farklılıkla sahaya çıktı Beşiktaş. Kalede sarı kart cezalısı olan Mert yerine Ersin görev aldı. Umut Meraş maç kadrosunda yoktu onun yerine sol bekte Bakhtiyor oynadı. Stoperde ise Afrika Kupası'ndan dönen Colley'in yanında Necip vardı. Ayrıca 8 maçta 45 dakika ve üzerinde oynaması halinde sözleşmesi uzayacak olan Ghezzal ilk 11 başladı. Sivasspor 6. dakika 1-0 öne geçti 18. dakikada Salih'in ceza sahası içerisinde düşürülmesine penaltı olarak değerlendiren Ali Şansalan, VAR sonrası penaltıyı iptal etti. Kural olarak bu yanlış. Prosedür olarak bu pozisyonda VAR çağıramaz. Temas varsa bariz bir şekilde kendisini atmıyorsa VAR çağırmamalı. Çağırdı ve Salih kendini attı diye penaltıyı iptal ediyorsa Salih'e hakemi aldatmaktan kart göstermesi lazım.

Sivas hem savunmada hem de hücumda çok çabuk çoğalıyor. İlk yarıda 5 isabetli şutu olan Sivas karşısında Beşiktaş tek isabetli şut atamadı. Burada Cenk'in de son derece formsuz olmasını etkisi büyük. Bu formsuzluk takımı da oyundan düşürüyor. Tabii ki defanstan ve orta sahadan giden isabetsiz paslarda buna etken. Derli toplu atak bir tane atak yoktu ilk yarıda sadece bireysel performanslar ile iş yapmaya çalıştılar. İkinci yarıya daha derli toplu gibi görünüp pozisyonlarda buldu Beşiktaş. Ama Kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi. Benim için bu maçın en müspet kazanımı 16 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun az da olsa görev alması. Kendisi göreceksiniz çok büyük bir yetenek. Oynadıkça süre aldıkça çok daha iyi olacak. Semih'te umarım bir an evvel iyileşir ve takımdaki yerini alır. Hakemlere de tepki gösterilmeli.