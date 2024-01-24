Artık yeter!

Bugüne kadar oynadığı maçlarda oyuna direkt etkisi olan bir çok oyuncusunu kaybetmiş Adana Demirspor karşısında yine üretemeyen bir Beşiktaş izledik. Üstelik rakibini 10 kişi yakalamışken bile yine beklentileri karşılayamadı. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kapanan defansı bir türlü açamıyoruz. Rakip sahaya topu taşımakta sıkıntı yok fakat, gol yollarında ve altı pas içerisinde özellikle Cenk artık basiretsizlik mi diyelim, beceriksizlik mi diyelim sonuca bir türlü gidemiyor. Beşiktaş'ın artık bu kadar vasat bir futbol ortaya koymasını kabullenemiyorum. Hocamızında elindeki oyuncularla elinden geleni yaptığına inanıyorum. Fakat bir türlü anlam veremediğim şeylerde var. Mesela bence rakip 10 kişi kaldıktan sonra Muleka'yı oyuna alıp çift santrafora dönmesi lazımdı. Sistemi değiştirmekte geç kaldı. Sarı kartı olduğu için Tayfur'u çıkarması doğru karar oldu. Zainutdinov'un neden 8 numara pozisyonunda bugüne kadar bir türlü oynatılmadığını merak ediyorum. Oyunda skoru değiştirebilecek tek oyuncu Semih ama neden oyundan çıkıyor bunu da hiç anlamış değilim. Beşiktaş'ın bu hakemlerle ligi bitirmesi çok zor. Oyuncular vasat olabilir, futbol vasat olabilir ama hakemlerin bu kadar vasat olduğunu neredeyse ilk kez bu kadar gördük. Sene başından beri kaç oyuncumuz sakatlandı, sezonu kapatanlar oldu rakibin darbeleriyle. Bırakın kart vermeyi faul bile vermedikleri bir sürü pozisyon oldu. Daha ikinci yarının başında Rashitsa'ya yapılan faule nasıl penaltı vermezsin. Bu penaltı değilse nedir? Artık yeter kendşnize gelin ve hak yemeyi bırakın. Bu kadar olumsuzluğun içerisinde bir müjde vererek yazımızı noktalayalım. Taraftarlarımız umutsuzluğa kapılmasın, toparlanacağız. Haftasonuna kadar dört numara ve altı numara pozisyonlarında iki oyuncu transferi geliyor.