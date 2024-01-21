Bu olmadı Beşiktaş!

Son üç resmi maçta kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendik Spor'dan ilk dakikalarda gol yiyerek başladı mücadeleye. İstatistiklere bakıldığında topla oynama yüzdesi Beşiktaş'ın daha fazla olmasına rağmen gol yollarında etkisiz kaldı.

Oldukça soğuk, rüzgârlı ve yağmurlu bir hava da oynanan karşılaşmada Beşiktaş Pendik Spor'un savunma hattı karşısında resmen dondu kaldı.

Beşiktaş'ın yaptığı hataları iyi değerlendiren Pendik Spor sonuçta gülen taraf oldu.

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Beşiktaş bulduğu fırsatları bir türlü değerlendiremedi.

Geçtiğimiz birkaç maçtır izlediğimiz oyunundan çok uzak bir görüntü ortaya koydu.

Sezon başından beri sıkıntısını çektiğimiz kadro istikrarsızlığı bugün tekrar kendini gösterdi.

Son maçlarda aldığı galibiyetlerle özgüveni yerinde olan Beşiktaş, bu maçta yine bekleneni yapamadı. Temel problem bence oyuncu kaliteleriyle alakalı.

Özellikle bugün orta saha da oyun üretemeyen, defansta sürekli hata yapan oyuncuların artık toparlanması lazım.

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Maçın en önemli kazanımı belki de hoca artık oyuncuların normal performanslarını görme fırsatı buldu. Buna göre de dokunuşlarını yapacaktır.

Hem Umut Nayir hem de Mame Thiam Pendik Spor'un devre arası transferleri. Maçın tüm şeklini değiştirdi iki oyuncuda.

Çıktıkları ilk lig maçında hem golle buluştular hem takıma katkıları inanılmazdı.

Ayrıca Halil'in bugün oynadığı oyun Pendik'e galibiyeti getiren en önemli etkenlerdendi. Onları da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum.