Çilek bizde de varmış!

Öncelikle şunu belirterek başlayalım, Fernando Santos gibi büyük kariyeri olan hocanın gelmesi tüm Beşiktaş camiasına moral verdi. Hocamız ayağının tozuyla attığı imzanın ardından Çaykur Rizespor maçını izlemeye de gitti. Tribünde olmasının bile takım üzerindeki etkisi büyüktü. Sahada neredeyse mücadele etmeyen oyuncu yoktu. Maça hızlı başladık, ilk dakikalarda Rashica ceza sahası dışından harika vurdu ve öne geçtik. Gol sonrası biraz daha özgüvenli bir futbol ortaya koyan oyuncularımızdan özellikle ikisi Tayyip Talha ve Zaynutdinov neredeyse hatasız oynadı. Demir Ege de faydalı bir futbolcu olduğunu tekrar gösterdi. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk maçta asist yapmayı başardı. Tabii ki galibiyeti getiren, takıma en önemli katkıyı sağlayan Semih'i bir kez daha kutluyorum. Üst üste 3 maçtır gol atıyor Semih. Alkışlamak lazım. Semih Kılıçsoy, 2007/08 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in kırdığı rekorun ardından üst üste 3 Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Sayın Başkan Arat ve yönetim kurulunun göreve geldikten sonra yaptıkları en önemli işlerden bir tanesi, böylesine kıymetli bir genç yeteneğin Semih Kılıçsoy'un kontratını 2028 yılına kadar uzatmaları oldu. En doğru verilmiş kararlardan bir tanesi. Kendilerini bir kez daha tebrik ederim. Oyunun en önemli bulgularından bir tanesi de Rashica ve Semih'in hem skora koşması hem de rakip ataklarda defansa katkıları. Ayrıca maçın sonlarına doğru Mustafa Erhan Hekimoğlu forma şansı buldu. Bu çocuğa dikkat edin. 17 yaşında ve muhteşem bir yetenek. Daha fazla süre alması lazım ve geleceğin yıldızı olma yolunda. Serdar Topraktepe'yi de gençlere verdiği önemden dolayı kutluyorum. Bu galibiyetle birlikte artık ayağa kalkan Beşiktaş'ımızı ilerleyen günlerde çok daha farklı göreceğiz.