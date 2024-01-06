Üzüldük!

Demokratik bir seçim, yeni bir başkan, yeni bir yönetim inşallah Beşiktaş'ın da sonu güzel olur. Yeni yılın ilk maçında galibiyet için sahaya çıkan Beşiktaş yine vasat bir futbol ortaya koydu. Maç genellikle ortada bir mücadele olarak geçerken 41. dakika da Kasımpaşa'nın Da Costa ile bulduğu gole Semih Kılıçsoy harika bir zamanlama, muhteşem bir yetenek ve akıl dolu bir vuruşla takımımızı beraberliğe taşıdı. Yıllardır altyapı altyapı deyip mücadelesini verdiğimiz konu tamamen buydu. Demek ki bu çocuklar kazanılırsa Türk futbolu daha iyi yerlere gelecek. Yine genç yeteneklerimizden birisi Emrecan'ı da çok beğeniyorum Kahraman Necip Sakatlanacağını bile bile pozisyona girip böylesine kahramanca mücadele ediyor bunu ancak altyapıdan gelen bir genç Beşiktaş ruhu yapabilir. Kendisine çok geçmiş olsun umarım ciddi bir durumu yoktur.



Milli takıma seçildikten sonra ağır bir sakatlık geçiren ve 67. dakikada Necip'in yerine sahadaki yerini alan Tayyip Talha Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun en önemli yıldızlarından biri olacaktır. Üzüldük Maalesef tam konsantre olamayan ve bir türlü istediği futbolu sahaya yansıtamayan Beşiktaş, Kasımpaşa'da Da Costa'yı durduramayınca yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı. Kasımpaşa'da Aytaç takımın koordinatörüydü. Takım olarak onlar galibiyeti sonuna kadar hakettiler, bizde üzüldük. Beşiktaş bugün belki 3 puanı kaybetti ama genç yetenekler Emre Can ve Semih Kılıçsoy'u kazandı. Temennim bu genç yeteneklerin bundan sonra hep ilk 11'de oynamaları.