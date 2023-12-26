Forma harika, skor güzel!

Üzerinde Onursal Başkanımız Süleyman Seba, Baba Hakkı ve Şeref Bey'in isimlerinin bulunduğu, sponsorlarımızın bir maçlık haklarından feragat ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak yaptırılan siyah formayla sahadaki yerini aldı Beşiktaşımız. Düşünce olarak muhteşem, tasarım olarak çok beğendiğim bir forma oldu. Haklarından bir maçlık feragat eden sponsorlara da teşekkürler. Gelelim maçımıza uzun zamandır ilk defa bu kadar düzgün bir oyun izledik. Semih harika bir zamanlama ile muhteşem bir gol attı. Altyapıdan gelen bir oyuncunun böylesine güzel bir gol atması da beni gururlandırdı. İkinci golümüz de artık nöbetçi golcü olan Omar'dan geldi. Omar kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor. Savunma oyuncusunun skora katkısı da beni her zaman mutlu etmiştir.

Birkaç oyuncumuza değinmeden de geçemeyeceğim. Bakhtiyor son Avrupa maçında stoper olarak güzel bir maç oynamış gözüme girmişti. Onun yeri kesinlikle stoper. Yine elinden geleni sahaya yansıttı. Amartey'e bugüne kadar hep stoperde yer verilmişti. Bugün oynadığı ön libero pozisyonunda fena iş çıkarmadı. Geçtiğimiz yılın en iyi oyuncusu Rashica'dan ileride çok daha iyi bir performans bekliyorum. Önceki maç sakatlanan Chamberlain'in yerine Amir 10 numara pozisyonuna yakın bir pozisyonda oynadı. Sahanın en iyisi de oydu. Alınacak bir gole dönük orta saha ve santrafor ile iyi bir kamp dönemi geçirilirse ikinci yarı bence çok farklı bir Beşiktaş izleyebiliriz.