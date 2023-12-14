Türk futbolunda yapılması gerekenler

Som yıllarda ülkemiz sporunda bazı olumlu gelişmeler oluyor. Kendisiyle de yakın görüşmelerimiz olan bilhassa geçmiş Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun sporu ortaokullara, hatta ilkokullara yayma fikri çok önemliydi. Yıllarca Türk futbol takımlarında yöneticilik yapan ve yakın diyaloglar içinde olduğumuz Sayın yeni bakanımız Osman Aşkın Bak'ta bu projelere önem verir şekilde çalışmalar yapıyor. Birçok branşta dünyada önemli başarılara da imzalar atıldı. Milli takımımızın da Avrupa şampiyonasına gitme hakkını kazanması, Türk sporu için önemli bir sonuç. Ankara'da yaşanan hadisenin buraya gelmesinden evvel Türk futbolunda doğru bir hamle yapıldı. Önceki hakem kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin'in 16 hakemin görevine son verip, yıllardır hakem camiasındaki olumsuzlukların sona ermesi için çok doğru bir hamle yapmışlardı. Önce başkan Sayın Ahmet Nur Çebi, Sayın Ali Koç, Sayın Murat Sancak başta olmak üzere bu karara onay vermişlerdi. Tabii ki geçmiş federasyon başkanı Nihat Özdemir'i de kutluyorum bu kararın alınmasında son noktayı koymuştu. Fakat ne olduysa oldu kararı destekleyen bir tek Sayın Ahmet Nur Çebi kaldı. Diğer takımların çoğu bu karardan dönülmesini desteklediler. Bu karardan dönülmesi çok büyük bir yanlıştı. Sayın Federasyon başkanına buradan sesleniyorum. Hiç zaman kaybetmeden hemen Ferhat Gündoğdu ve Ahmet Şahin ekibini tekrar göreve getirin. Bu icraatı yapın, yoksa bu en son hadiseden sonra artık orada durmanız mümkün olmayacaktır. Daha sonra da bilhassa profesyonel futbol takımları delegelerinin futbol adamlarından seçilerek kongreye yollanması ve oradan çıkacak kararla da Türk futbolunun başına futbol adamlarının getirilmesi doğru karar olacaktır. Devlet ülkemizin her yanına muhteşem statlar yaparken Türk futbolunda önemli hamlelerin yapılmaması çok büyük bir zaaftır. Bu konuda Sayın Devlet büyüklerimizden ve bilhassa futbolun içinden gelen Sayın Osman Bak'tan böyle bir milat kararına öncülük yapılmasını, 40 senelik bir futbol adamı olarak canı gönülden arzu ediyorum.